Drei Männer nach Einbruchserie gefasst

Nach einer Einbruchserie in Mittelhessen hat die Polizei drei Verdächtige geschnappt. Bei einer Kontrolle nach einem Einbruch Anfang September sei man dem Trio auf die Spur gekommen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit. Den Beamten waren in Biedenkopf zwei 27 und 30 Jahre alte Männer aufgefallen, die mit einem Tretauto unterwegs waren. Schnell stellte sich demnach heraus, dass das Kindergefährt gestohlen worden war. Später habe auch ein 32 Jahre alter Verdächtiger ermittelt werden können.

Die Einbruchserie hatte die Polizei seit Juli beschäftigt. Die Beamten registrierten 27 Fälle in Biedenkopf, Breidenbach, Dautphetal und Steffenberg. Betroffen waren Gartenhäuser und Vereinsheime. Bei der Durchsuchung der Wohnungen der Verdächtigen stellte die Polizei zahlreiche Gegenstände sicher, die zumindest zum Teil aus Einbrüchen stammen sollen. Darunter waren Luftgewehre, Werkzeuge und Kettensägen. Die Verdächtigen kamen wieder auf freien Fuß, die Ermittlungen dauern an.

(dpa)