Drei Schwerverletzte bei Autounfall

Bei einem Autounfall in Nordhessen sind am Dienstagnachmittag drei Menschen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen schwebe niemand in Lebensgefahr, berichtete die Polizei in Kassel. Auf einer Landstraße bei Fuldabrück-Dennhausen (Landkreis Kassel) waren zwei Fahrzeuge aus zunächst unbekannten Gründen frontal zusammengestoßen. Die Straße wurde komplett gesperrt.

(dpa)