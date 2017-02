Drei Schwerverletzte bei Zusammenstoß auf Landstraße

Bei einem Unfall auf einer Landstraße im Schwalm-Eder-Kreis sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 21-Jähriger geriet am Samstagabend zwischen den Orten Schrecksbach und Heidelbach in einer Kurve in den Gegenverkehr und prallte frontal mit dem Wagen einer 18-Jährigen aus Schwalmstadt zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Fahrer und der 19-jährige Beifahrer der jungen Frau wurden dabei schwer verletzt und kamen in Krankenhäuser. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist noch unklar. Ein Gutachter werde den Unfallhergang prüfen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

(dpa)