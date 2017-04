Drei Verletzte bei Feuer in Recycling-Zentrum

Bei einem Feuer auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmen in Darmstadt sind am Montagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Laut der Feuerwehr erlitten sie leichte Verletzungen und wurden ambulant behandelt. Unter einem Dach des Recycling-Zentrums war den Angaben zufolge Abfall in Brand geraten. Über der Einsatzstelle stieg viel Rauch auf. Messungen zur Schadstoffbelastung hätten jedoch ergeben, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden habe, erklärte die Feuerwehr. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Informationen.

(dpa)