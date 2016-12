Drei Verletzte bei Glatteisunfällen

Spiegelglatte Straßen haben in Osthessen zu mindestens Unfällen geführt. Dabei wurden nach ersten Informationen der Polizei drei Menschen verletzt.

In Künzell bei Fulda kam am Samstag ein Lastwagen ins Rutschen und kippte um. Der leicht verletzte Fahrer saß in seiner Kabine fest und konnte einen Rettungswagen herbeirufen.

Auf der vereisten Landstraße 3171 bei Schenklengsfeld (Kreis Hersfeld-Rotenburg) überschlug sich ein Auto mehrfach. Der Wagen war mit mindestens zwei Menschen besetzt. Die Rettungsarbeiten liefen am Vormittag noch. Ein an der Unfallstelle im Ortsteil Unterweisenborn vorbeifahrender Mann hatte die Polizei benachrichtigt.

(dpa)