Drei Verletzte bei Kellerbrand in Griesheim

Beim Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses im hessischen Griesheim (Kreis Darmstadt-Dieburg) sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, handelte es sich dabei um einen Bewohner und zwei Einsatzkräfte. Sie seien mittlerweile wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Die Feuerwehr löschte den Brand, der zunächst in einem Keller ausgebrochen war und sich über mehrere Räume ausgebreitet hatte. Die Bewohner konnten in der Nacht zum Mittwoch wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ursache für den Brand sowie die Höhe des Schadens standen zunächst nicht fest, wie die Polizei mitteilte.

(dpa)