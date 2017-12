Drei Verletzte bei Unfall während Wendemanövers

Bei einem Unfall in der Nähe von Wiesbaden sind drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Nach Mitteilung der Polizei hatte ein Autofahrer am Freitag auf einer Landstraße in Höhe der Autobahnbrücke 643 wenden wollen und stand deshalb mit seinem Wagen quer auf der Fahrbahn. Der Fahrer eines anderen Autos fuhr in das quer stehende Fahrzeug. Er wurde dabei ebenso wie seine Beifahrerin schwer verletzt. Beide mussten von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Der Fahrer des quer stehendes Autos wurde leicht verletzt.

(dpa)