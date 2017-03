Drei Verletzte bei Wohnungsbrand nahe Kassel

Bei einem Wohnungsbrand in Lohfelden (Landkreis Kassel) sind drei Menschen verletzt worden. Der 26-jährige Inhaber der Wohnung sowie seine 38 und 4 Jahre alten Besucherinnen wurden mit Rauchvergiftungen in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Wie es am Sonntagabend zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Der Schaden beträgt 25 000 Euro.

(dpa)