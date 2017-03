Drei hessische Schulen als „Starke Schule” ausgezeichnet

Für ihre gute Arbeit in der Berufsvorbereitung sind drei hessische Schulen am Donnerstag ausgezeichnet worden. Im Wettbewerb „Starke Schule. Deutschlands beste Schulen, die zur Ausbildungsreife führen” gewannen sie die Landespreise, wie das Kultusministerium in Wiesbaden mitteilte. Geehrt wurden die Gesamtschule der Stadt Kelsterbach nahe Frankfurt, die Martin-Niemöller-Schule in Riedstadt bei Darmstadt und die Heinrich-Kraft-Schule in Frankfurt. Der bundesweite Wettbewerb wird alle zwei Jahre ausgeschrieben und ist mit insgesamt 220 000 Euro dotiert.

Die Kelsterbacher Schule überzeugte die Jury unter anderem mit einem Talentparcours für alle Schüler ab der siebten Klasse. Die Gesamtschule bekommt 5000 Euro. Die Martin-Niemöller-Schule punktete laut Ministerium mit ihrem Konzept zum gemeinsamen Unterricht von behinderten und nicht-behinderten Kindern und kann sich über 3500 Euro freuen. Das außerordentliche Engagement der Lehrkräfte brachte der Heinrich-Kraft-Schule den dritten Landesplatz und 2000 Euro ein. An dem Wettbewerb teilgenommen hatten 500 hessische Schulen.

(dpa)