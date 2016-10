Drei Menschen bei Unfall auf Landstraße schwer verletzt

Drei Menschen sind bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Kefenrod in der Wetterau schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Friedberg am Dienstag mitteilte, hatte ein 19 Jahre alter Autofahrer am Montagabend auf der L 3193 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam nach rechts auf den Grünstreifen ab und geriet beim Gegenlenken in den entgegenkommenden Verkehr. Dort stieß er frontal mit dem Auto eines 24-Jährigen zusammen. Beide Fahrer sowie eine 22 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Es entstand ein Schaden von rund 25 000 Euro.

