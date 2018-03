Dreierpack in fünf Minuten: SV Wehen baut Siegesserie aus

Drei Tore in nur fünf Minuten haben dem SV Wehen Wiesbaden im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga den sechsten Sieg in Serie beschert. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm gewann am Dienstagabend ein Nachholspiel beim Chemnitzer FC mit 4:1 (0:1). Zumindest bis zum Spiel des 1. FC Magdeburg an diesem Mittwoch gegen Zwickau stehen die Wehener dadurch auf Platz zwei der Tabelle.

Tom Baumgart brachte den Abstiegskandidaten Chemnitz in der 36. Minute in Führung. Doch innerhalb kurzer Zeit drehten die Hessen durch Tore von Robert Andrich (74.), Patrick Breitkreuz (76.) und Simon Brandstetter (79.) dieses Spiel. Stephan Andrist (90.+2) gelang in der Nachspielzeit sogar noch ein viertes Tor für den SVWW.

(dpa)