Kriminelle machen auch vor Gotteshäusern nicht Halt – Beute oft Bargeld: Dreiste Diebe in Kirchen – Beute oft Bargeld

Einbrecher kennen oft keine Hemmschwelle – selbst Kirchen in Hessen haben sie im Visier. Die Diebe fingern nach Geld im Klingelbeutel, reißen sich am Altar Mikrofone, Kerzenständer und auch mal eine Kiste Messwein unter den Nagel. Manchmal sind es Einzeltäter, manchmal Banden. Im Main-Taunus-Kreis ermittelte die Polizei vor zwei Jahren sogar eine Gruppe von vier Jugendlichen. Mal wird in einer einzigen Kirche eingebrochen, mal zieht sich ein Beutezug durch mehrere Gotteshäuser.

„Es gibt Kirchen, die aufpassen“, sagte Lutz Dettmer vom Ecclesia Versicherungsdienst. Das Unternehmen aus Detmold betreut evangelische wie katholische Bistümer. „Wer einbricht, ist kein Kunsträuber, sondern will Bargeld haben. Da kommt der Opferstock gerade recht.“ Diese sind in Kirchen meist fest verankert und mit einem Metallbügel samt Hängeschloss gesichert.

Einfach abgeräumt

Die Zahl der Einbrüche in Kirchen schwanke von Region zu Region, im Osten sei sie höher als im Westen, im katholischen Bayern besonders niedrig. „Viele Gemeinden haben Prävention gemacht, indem sie in den Kirchengebäuden einfach Gegenstände abgeräumt haben“, meinte Dettmer. Ziel der Einbrecher seien auch die Kindertagesstätten der Kirchen - gerade bei Drogenabhängigen, die Geld benötigten. „Beschaffungskriminelle brechen dort gerne ein und stehlen die Kaffeekasse.“

Beim Landeskriminalamt wird die Zahl der Einbrüche in Kirchen nicht gesondert erfasst – es gibt aber eine Statistik zu Einbrüchen bei kirchlichen Einrichtungen, zu denen Kirchen, Pfarrhäuser, christliche Kindergärten und Friedhöfe gehören.

Die Gesamtzahl ging in den vergangenen fünf Jahren zurück, die der schweren Fälle schwankte aber stark: Sie lag im Jahr 2011 bei 215 Fällen und 2015 bei 103 Fällen, dazwischen im Jahr 2013 bei 241 Fällen. Der Stadtdekan von Frankfurt/Main, Johannes zu Eltz, meint, dass die Zahl der Einbrüche in Kirchen in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zugenommen habe.

Die Kurve verlaufe nicht linear, „es gibt Auf und Ab“. Gestohlen werde nicht nur in Städten, sondern auch in Dörfern. „Der Respekt vor den Kirchen und ihren Einrichtungen, die Ehrfurcht vor den sakralen Gegenständen hat erheblich abgenommen.“

Mit einer Leimrute

Beute sei nicht nur der Inhalt des Opferstocks, also wenn „einer mit der Leimrute Münzen herausfingert und türmt, wenn der Küster kommt“, sagte zu Eltz. Mitgenommen würden auch Andachtsgegenstände. „Das macht mich zornig.“ Eine Kirche könne aber nicht so leicht wie andere Häuser abgesichert werden. Im Kaiserdom war vor einigen Monaten sogar ein Reliquiar der heiligen Hedwig gestohlen worden.

Einbrecher stehlen auch tagsüber, wenn viele Kirchen über etliche Stunden nicht abgeschlossen werden. In Heusenstamm bei Offenbach wurden im Sommer an einem einzigen Tag zuerst die evangelische und dann die katholische Kirche heimgesucht. Die Polizei vermutete einen Zusammenhang. „Wir sagen ganz bewusst, Kirchen sollten offen bleiben“, unterstrich der Sprecher des Bistums Mainz, Tobias Blum, dessen Gebiet in Hessen und in Rheinland-Pfalz liegt. „Das handhaben viele Gemeinden aber unterschiedlich.“

Oft wird ein Mittelweg gewählt, wie etwa bei der katholischen Kirche St. Bonifatius in Gießen. „Wir haben immer nur unsere Kapelle an der Seite geöffnet, nicht die Hauptkirche“, sagte Küster Gerardus Pellekoorne. „Das ist zu gefährlich.“

Keine Video-Überwachung

In der Kapelle sei schon des öfteren Geld aus dem Opferstock gestohlen worden. „Kerzen werden auch immer mal mitgenommen.“ Eine Video-Überwachung gibt es nicht. „Das schickt sich nicht in einem Raum, wo gebetet wird“, sagte Pellekoorne. Oft sind die Schäden, die die Einbrecher verursachen, höher als ihre Beute.

„Der überwiegende Teil der Summe schlägt dabei im dreistelligen Bereich für die Reparatur der Einbruchsschäden zu Buche, wie aufgebrochenen Türen oder Fenster“, teilte Volker Rahn mit, Sprecher der Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). „Den größten Posten stellte mit etwa 5000 Euro in einer Frankfurter Gemeinde der Raub von Schlüsseln dar, da anschließend die gesamte Schließanlage erneuert werden musste.“

Im Gebiet der EKHN gab es im vorigen Jahr 18 gemeldete Einbruchsversuche und Einbrüche mit einem Schaden von mehr als 37 000 Euro. Die Evangelische Kirche in Kurhessen-Waldeck (EKKW) in Nordhessen hatte 2014 drei Fälle mit einer Schadenshöhe von rund 4200 Euro. Im Jahr zuvor waren es sieben Einbrüche mit einer Schadenshöhe von rund 9800 Euro.