Dressurreiten: Von Bredow-Werndl gewinnt Grand Prix Special

Frankfurt/Main (dpa) - Die Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl aus Tuntenhausen hat beim internationalen Reitturnier in Frankfurt auch den Grand Prix Special überlegen gewonnen. Die Richter bewerteten ihren Ritt am Samstag auf Zaire-E mit 75,529 Prozent. Mit einem Abstand von fast drei Prozentpunkten folgte Fabienne Lütkemeier aus Paderborn mit D'Agostino (72,608), gefolgt von Victoria Michalke aus Isen mit Novia (69,039). Die 31-jährige von Bredow-Werndl hatte bereits am Freitag den Grand Prix mit deutlichem Vorsprung gewonnen.

(dpa)