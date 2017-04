Drogen werden am Flughafen häufiger in der Post gefunden

Rauschgift wird am Frankfurter Flughafen häufiger in der Post und seltener bei Reisenden gefunden. „Wir haben eine extreme Verlagerung des Drogenschmuggels vom Reise- in den Postverkehr”, sagte der Leiter des Hauptzollamts Frankfurt, Albrecht Vieth, am Mittwoch in Frankfurt. Ein wesentlicher Grund sei das Darknet: Über den verborgenen Teil des Internets würden häufiger kleine Mengen Rauschgift bestellt und verschickt. Die Zahl der Drogenaufgriffe in der Post am größten deutschen Flughafen sei innerhalb eines Jahres um 232 Prozent auf 4515 gestiegen.

Insgesamt wurden 4675 Mal Drogen in der Post, der Fracht und bei Reisenden gefunden (plus 182 Prozent). Die Gesamtmenge ging zugleich um 36 Prozent auf 5296 Kilo zurück. Die größte Menge war mit 4827 Kilo die Kaudroge Khat, gefolgt von Amphetamin (156 Kilo) und Kokain (97 Kilo). „Der Frankfurter Flughafen ist ein Drehkreuz für den weltweiten Drogenschmuggel”, sagte Vieth. Jeden Tag landeten 35 sogenannte Hochrisikoflüge auf Rhein-Main, in denen der Zoll zu einem hohen Prozentsatz fündig werde.

34 Drogenkuriere wurden 2016 festgenommen, darunter 9 sogenannte Schlucker, die das Rauschgift im Körper transportierten. Eine junge Kolumbianerin schmuggelte ein Kilogramm Kokain in Brustimplantaten.

(dpa)