Drogendealer in eigener Wohnung festgenommen

Die eigenen vier Wände als Umschlagplatz: Zivilfahnder der Polizei haben einen Drogendealer in seiner Wohnung in Frankfurt überführt. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte, wurden die Ermittler durch einen Tipp aus der Bevölkerung auf den 56-jährigen Mann aufmerksam und erwirkten nach eigenen Ermittlungen einen Durchsuchungsbeschluss. Ein 19-jähriger Kunde des Dealers wählte einen denkbar schlechten Zeitpunkt für seinen Haschisch-Kauf: Dem Sprecher zufolge ging er den Beamten gleich mit ins Netz, als diese kurz vor dem Einsatz am Sonntag vor der Wohnung ausharrten.

Die Ermittler fanden in der Wohnung 84 Gramm Marihuana, 77 Gramm Haschisch und 39 Gramm Amphetamin, sagte der Sprecher. Verpackungsutensilien und ein gestohlenes Handy seien ebenfalls sichergestellt worden. Kunde und Dealer wurden vorübergehend festgenommen, dann jedoch mangels einschlägiger Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

(dpa)