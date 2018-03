Drogenhändler mit Nachschub fürs Bahnhofsviertel erwischt

Zwei mutmaßliche Drogendealer hat die Polizei in Frankfurt auf frischer Tat ertappt. Die Männer im Alter von 19 und 20 Jahren sollen Straßenhändler im Bahnhofsviertel mit Nachschub versorgt haben. In den Wohnungen der beiden entdeckten Fahnder kiloweise Drogen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Mehr als drei Kilogramm Marihuana, dazu Haschisch und ein weißes Pulver, eventuell Kokain, seien sichergestellt worden. Außerdem wurden eine Geldzählmaschine, Waagen und Bargeld beschlagnahmt. Die beiden Männer kamen nach ihrer Festnahme am Samstag wieder auf freiem Fuß.

(dpa)