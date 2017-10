Drogenstudie: Veränderungen beim Cannabis-Konsum

Beim Cannabis-Konsum von Schülern in Frankfurt hat es nach Angaben des Drogenreferats der Stadt zuletzt „bemerkenswerte Veränderungen” gegeben. Wie die genau aussehen, will Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) heute erläutern. Dann stellt er die Ergebnisse der Drogentrendstudie MoSyD 2016 vor. Für die waren 1500 Frankfurter Schüler im Alter von 15 bis 18 Jahren zu ihrem Drogenkonsum und ihrem Freizeitverhalten befragt worden. Durchgeführt hatte die Studie im Auftrag des Drogenreferats wie in den Vorjahren auch das Centre for Drug Research der Goethe-Universität.

(dpa)