Drohmails gegen Kasseler Rathaus: Absender noch unbekannt

Nach der zweiten Bombendrohung gegen das Kasseler Rathaus innerhalb von nur vier Tagen fahndet die Polizei weiter nach dem Absender der Drohmail. Bislang konnte der Verfasser nicht identifiziert werden, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte die Polizei nicht mitteilen, ob die beiden Mails von einem Absender stammen.

Ein Unbekannter hatte am Montag in einer Mail an die Stadtverwaltung die Detonation eines Sprengsatzes angekündigt. Die Polizei brachte die Mitarbeiter des Rathauses in Sicherheit und sperrte die Straßen rund um das Verwaltungsgebäude ab. Am Donnerstag davor war das Gebäude ebenfalls nach einer Bombendrohung per Mail geräumt worden. In beiden Fällen wurde nichts gefunden. Die Polizei nahm in beiden Fällen Ermittlungen wegen „Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten” auf.

(dpa)