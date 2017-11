Druck auf Landesregierung wegen Auto-Abgasen wächst

Der Druck auf das Land Hessen, für reinere Luft in Limburg zu sorgen, wächst. Bis Jahresende soll nach Angaben des Verwaltungsgerichts in Wiesbaden entschieden werden, ob dem Land ein Zwangsgeld auferlegt wird, damit es Maßnahmen zur „schnellstmöglichen Einhaltung” des Stickstoffdioxid-Grenzwertes in den Luftreinhalteplan von Limburg einfügt. Hessen war 2015 vom selben Gericht dazu verpflichtet worden. Die Deutsche Umwelthilfe sah aber Verzögerungen in der Umsetzung und klagte auf Vollstreckung.

Das hessische Umweltministerium teilte auf Anfrage mit, den neu fortgeschriebenen Luftreinhalteplan in den kommenden Wochen zu veröffentlichen. Diskutiert wurden für Limburg die Einführung einer Umweltzone und auch ein Durchfahrtsverbot für Lkw.

(dpa)