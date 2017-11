Wetter: Dünne Schneeschicht auf Hessens Bergen

Am Wochenende zeigte sich in Höhenlagen der erste Schnee in Hessen. Doch Wintersportfreunde sollten sich erst mal keine großen Hoffnungen machen.

Viel Schnee ist es nicht - doch für eine dünne weiße Decke hat es gereicht: Hessens höchster Berg, die Wasserkuppe (950 Meter), präsentierte sich am Sonntag bei leichtem Schneefall im frühwinterlichen Gewand. Auch auf dem Großen Feldberg im Taunus (881 Meter) und dem Ettelsberg (837 Meter) im nordhessischen Willingen-Schwenningen zeigten die Webcams eine dünne Schneeschicht.

Doch Wintersportfreunde sollten sich fürs Erste keine großen Hoffnungen machen: Zwar wird in den nächsten Tagen noch etwas Schnee auf die höchsten Erhebungen der Mittelgebirge fallen, doch bei Tiefsttemperaturen rund um den Gefrierpunkt ist von richtigem Winterwetter noch keine Spur, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte.

Zum Wochenauftakt müssen die Hessen am Montagmorgen mit glatten Straßen rechnen. Die Luft kühlt auf 4 bis 1 Grad ab, im Bergland auf minus 1 Grad. Am Vormittag ist es dann laut DWD vielerorts bewölkt, aber trocken. Am Nachmittag gibt es Schauer, teils mit Graupel, und im höheren Bergland Schneeschauer.

Die Höchsttemperaturen liegen bei 6 bis 8 Grad, im Bergland bei 0 bis 4 Grad. In der Nacht zum Dienstag muss vor allem in höheren Lagen mit Glätte durch Überfrieren gerechnet werden. Am Dienstag ist es zunächst wolkig, gelegentlich zeigt sich auch einmal die Sonne. Ab Mittag kann vereinzelt leichter Regen fallen.

