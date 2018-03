Dunkle Skyline in Frankfurt: „Earth Hour” auch in Hessen

Für eine Stunde gehen heute an vielen Sehenswürdigkeiten weltweit die Lichter aus. Die Umweltorganisation WWF ruft wieder zur Teilnahme an der „Earth Hour” (Stunde der Erde) von 20.30 bis 21.30 Uhr auf. Auch in Hessen beteiligen sich viele Kommunen an der Klimaschutzaktion. In Frankfurt werden die Lichter in den Bürotürmen der Skyline ausgeschaltet, in Kassel die Scheinwerfer am Herkules, in Darmstadt die an Hochzeitturm und Schloss und in Limburg wird der Dom für eine Stunde nicht beleuchtet. In Wiesbaden gibt es ein Fest mit Feuershow, in Fulda astronomische Spaziergänge mit Erläuterungen des Nachthimmels.

Weltweit beteiligen sich nach WWF-Angaben Städte in mehr als 180 Ländern, bundesweit mehr als 350. Die Organisation stellt in diesem Jahr Tier- und Pflanzenarten in den Mittelpunkt der Kampagne, die durch den Klimawandel vom Aussterben bedroht sind. Ihren Ausgang nahm die „Earth Hour” 2007 in Australien, sie gilt heute als weltgrößte Umweltschutzaktion.

