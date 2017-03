Durchsuchung gegen „Reichsbürger” wegen illegaler Waffen

Ein sogenannter Reichsbürger in Breuberg im Odenwald soll illegale Schusswaffen besitzen. Bei einer Durchsuchung am Donnerstag seien in dem Haus des 60-Jährigen auch mehrere Waffen gefunden worden, teilte die Staatsanwaltschaft Darmstadt mit. „Wir müssen aber noch kriminaltechnisch untersuchen lassen, ob es tatsächlich scharfe Schusswaffen sind”, sagte ein Sprecher. Die Ermittlungen dauerten noch an.

„Reichsbürger” lehnen die Bundesrepublik als Staat ab und ignorieren oftmals auch die Gesetze. Sie behaupten, das Deutsche Reich bestehe bis heute fort. Die Bewegung wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Das Bundesamt für Verfassungsschutz rechnet der „Reichsbürger”-Szene rund 10 000 Menschen zu. Bis zu 600 von ihnen seien Rechtsextremisten.

(dpa)