Durchsuchungen wegen Drogenverdachts in Mittelhessen

Bei Ermittlungen im Drogenmilieu haben Fahnder mehrere Gebäude in Mittelhessen durchsucht. Es gehe um den Verdacht des bandenmäßigen Drogenhandels, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Limburg am Donnerstag. Neun Objekte im Raum Gießen und Marburg seien deswegen am Dienstag durchsucht worden. Konkrete Ortsangaben wurden nicht gemacht. Allerdings wurde bekannt, dass die Ermittler bei einem Mann in Marburg eine „nennenswerte Menge Betäubungsmittel” gefunden hatten.

Es geht nach Angaben der Staatsanwaltschaft Marburg um Marihuana, Ecstasy sowie Morphium. Zudem sei eine Schusswaffe sichergestellt worden, so dass gegen den 31-Jährigen wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln ermittelt werde. Der Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Über die Durchsuchung in Marburg hatte zuvor die „Oberhessische Presse” berichtet.

(dpa)