Dutzende Obdachlose leben im Flughafen

Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt leben dauerhaft Dutzende Obdachlose. Tagsüber halten sich nach Schätzung von Sozialarbeiterin Kristina Wessel sogar bis zu 200 wohnsitzlose Menschen in den weitläufigen Gebäuden auf. Die 31-Jährige ist die erste Streetworkerin für Wohnsitzlose an einem deutschen Flughafen. Nach Angaben des Diakonischen Werks ist die Zahl der Obdachlosen am Frankfurter Flughafen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Etwa ein Drittel von ihnen seien Frauen. Schlafplätze finden die Obdachlosen an vielen Stellen in den Terminals, in den Parkhäusern und deren Treppenhäusern.

(dpa)