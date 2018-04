Dutzende Senioren nach Kellerbrand in Sicherheit gebracht

Wegen eines Kellerbrandes in einer Wiesbadener Wohnanlage für Senioren hat die Feuerwehr am Dienstagabend Dutzende Bewohner, die teils gehbehindert sind, in Sicherheit gebracht. Verletzungen und Rauchgasvergiftungen habe es glücklicherweise keine gegeben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Brand in mehreren Kellerverschlägen habe gelöscht werden können. Die Brandursache blieb zunächst unklar. Insgesamt seien 68 Bewohner betreut worden. Sie seien alle gemeinsam in einem Wiesbadener Hotel untergebracht worden.

Wegen starker Rauchausbreitung im Gebäude seien mehr als 50 Wohnungen geöffnet und kontrolliert worden, hieß es von der Feuerwehr. Der Brand beschädigte laut Feuerwehr die Hauptstromversorgung des vierstöckigen Gebäudes, weshalb weite Teile des Hauses von der Stromversorgung getrennt worden seien. Wann und ob die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können, blieb zunächst unklar.

