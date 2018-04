Gefahr droht: E-Bike oder Pedelec: Wenn das Fahrrad frisiert wird

Zum Auftakt der Radsaison warnt die Polizei die Fahrer von E-Bikes und Pedelecs, ihre Zweiräder auf mehr Geschwindigkeit zu frisieren. „Wenn man mit 40 Stundenkilometern oder mehr ohne Helm unterwegs ist, besteht die Gefahr erheblicher Verletzungen“, sagt der Sprecher des Polizeipräsidiums Gießen, Jörg Reinemer. Werden Elektrofahrräder getunt, um schneller als 25 Stundenkilometer zu fahren, drohten zudem Probleme mit der fehlenden Fahrerlaubnis und Versicherung. Die Fahrer müssten deshalb mit „erheblichen Konsequenzen“ rechnen.

Im Landkreis Gießen sei der Polizei zwar noch kein Fahrer eines getunten Elektro-Fahrrads ins Netz gegangen. „Wir gehen aber davon aus, dass es eine gewisse Dunkelziffer gibt“, sagt Reinemer. Deshalb wolle die Polizei ihre Kontrollen intensivieren. Auch in Frankfurt und Kassel sind der Polizei bereits einzelne getunte Fahrer aufgefallen. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) mahnt, viele Veränderungen an den Fahrrädern seien von außen gar nicht zu erkennen und nachzuweisen. Beispielsweise könne die Software des Rads manipuliert werden.

Illegale Manipulationen

Deutschlandweit sind derzeit rund 3,5 Millionen Elektrofahrräder unterwegs, sagt der Geschäftsführer des Zweirad-Industrie-Verbands (ZIV), Siegfried Neuberger. Wie viele davon frisiert seien, dazu gebe es keine Zahlen. Der Verband gehe aber von einem ernstzunehmenden Problem aus. „Wir beobachten das mit einer gewissen Sorge“, sagt Neuberger. Die Manipulationen seien illegal, durch sie werde aus einem Fahrrad ein Kraftfahrzeug. Auch seien die Bremsen und Gabeln der Fahrräder nicht auf höhere Geschwindigkeiten ausgelegt.

Im Internet lassen sich Zusatzteile leicht bestellen, mit denen die Geschwindigkeit hochgedreht werden kann. In Facebook-Gruppen gibt es regen Austausch über Tuning-Möglichkeiten. „Ich hätte gern ein bisschen mehr, 35er Geschwindigkeit würde mir reichen“, fragt etwa ein Mitglied einer Tuning-Gruppe und erhält mehrere Tipps, wie er dies erreichen kann. Andere haben Zubehör im Internet entdeckt und fragen in die Runde, wer schon Erfahrungen damit gemacht hat.

Pedelecs (Pedal Electric Cycle) kommen im Unterschied zu den seltener verkauften E-Bikes nur richtig in Fahrt, wenn der Fahrer in die Pedale tritt. Ab 25 Stundenkilometern schaltet sich der Motor aus. Bei den schnelleren S-Pedelecs ist dies erst ab 45 Stundenkilometern der Fall, für sie gilt allerdings Helmpflicht, es sind Fahrerlaubnis und Versicherungskennzeichen nötig, Radwege dürfen nicht benutzt werden.

Viel mehr Unfälle

Da immer mehr Elektrofahrräder unterwegs sind, ist die Zahl der Unfälle mit ihnen in den vergangenen Jahren stark gestiegen: 250 Unfälle werden im Verkehrsbericht Hessen 2017 aufgeführt, das waren 30,2 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Ein Mensch starb, 59 wurden schwer verletzt.

Erst am Wochenende wurde ein 75 Jahre alter Fahrer eines Pedelecs im Lahn-Dill-Kreis schwer verletzt. An einer Einmündung dreier Kreisstraßen wollte er geradeaus weiter auf einen Waldweg bei Braunfels fahren, wie die Polizei nach dem Unfall am Sonntagabend mitteilte. Dabei stieß er mit dem Auto eines 52-Jährigen zusammen, der auf der Vorfahrtsstraße fuhr. Ein Rettungshubschrauber brachte den Senior ins Krankenhaus.

(lhe)