Wenn es nach der CSU geht, soll es bald ein „Ministerium für den ländlichen Raum“ beziehungsweise ein „Heimatministerium“ geben. Ist das notwendig?

BERND SCHLUETER: Eine über lange Jahrzehnte verfehlte Wirtschafts- Steuer- und Landwirtschaftspolitik kann nicht primär durch ein neues Ministerium geheilt werden. Es ist notwendig, dass das Thema endlich eine hohe Priorität in der Bundespolitik erhält, da der Bund über wesentliche Instrumente für eine gemeinwohlorientierte Politik zugunsten ländlicher Räume verfügt.

Welche sind das?

SCHLUETER: Er hat die Kommunen, Landkreise und Bundesländer in den vergangenen Jahrzehnten hier weitgehend im Stich gelassen. Kommunen und Verwaltungsgerichte haben sich meist die Zähne daran ausgebissen, schädliche Großverkaufsflächen oder Mastbetriebe mit 4000 Schweinen zu verhindern, weil die entsprechenden steuerrechtlichen und gesetzlichen Regelungen auf Bundesebene fehlen. Es handelt sich für den Bund um eine Herausforderung, die nur ressortübergreifend, vor allem aber im Finanz-, Wirtschafts- und Landwirtschaftsministerium anzunehmen ist. Klar ist auch, dass es hier ein gemeinsames Vorgehen mit den Ländern und Kommunen geben muss. Ein eigenes Ministerium ist demnach gewiss nicht schädlich, aber die Forderung sieht aus wie ein Feigenblatt für eine verfehlte Politik auch der Union in diesem Bereich.





Warum wurde der ländliche Raum vernachlässigt?

SCHLUETER: Die Bundespolitik gerät leicht in die Gefahr, solche Themen als Probleme der Kommunal- oder Landespolitik abzuspeichern, obwohl sie bundesweit gleichen Mustern folgen. Hauptnutzniesser einer verfehlten und passiven Politik sind die wenigen großen Supermarkt- , Media-, Drogerie- und Baumarktketten, die industrielle Landwirtschaft und wenn man so will auch die Auto- und die Bauindustrie. Es gibt schon lange ungute Vernetzungen zwischen Landwirtschaftspolitik und der Lobby der Agrarindustrie. Zudem ist bei manchen Verbänden nicht zu erkennen, ob sie wirklich die Bauern, also die bäuerliche Landwirtschaft oder die Agrarindustrie vertreten. Die Großunternehmen haben durch ihre Lobbymacht einen starken Einfluss auf diesen Bereich. Wenn Sie so wollen: Die ausgefeilte Profitsteigerung weniger geht immer deutlicher zu Lasten des Gemeinwohls. Es sind Umsätze und Gewinne dieser Branchen inzwischen in den Händen weniger Kapitaleigner konzentriert.

Wie stellte sich diese Vernachlässigung konkret dar?

SCHLUETER: Sie erleben sie nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, sondern auch in Hessen und Bayern und im Grunde in allen Flächenländern Regionen, die kulturell, sozial und wirtschaftlich ausbluten, weil sie nicht mehr Teil der Speckgürtel der industriellen Ballungsräume sind. Wenige Ausnahmen gibt es im Mittelstand, vor allem auch in Baden-Württemberg. Konkret zeigt sich das darin, dass Sie in der nächsten Mittelstadt oder im Landkreis noch wenige Großverkaufsflächen haben, in den Dorf- und Stadtkernen aber oft keine einzelnen Geschäfte mehr vorhanden sind, Gasthäuser und bäuerliche Kleinbetriebe zugemacht haben und vor Ort folglich Arbeitsplätze fehlen. Zudem ziehen vor allem junge Menschen dorthin, wo es Beschäftigung gibt. Oder es wälzen sich nach amerikanischen Vorbild riesige Pendlerströme Richtung Ballungsräume und der Industriekerne.

Welche Folgen hat diese Entwicklung?

SCHLUETER: Die Landflucht, der Pendler- und Transportwahnsinn verschärfen das Klimaproblem, führen zu ständigem Straßenbau und Baustellen, zum Preisverfall und Leerstand bei den Immobilien in den abgehängten Regionen. Die Zustände gefährden jahrhundertealte Kulturregionen, machen es schwer für den sozialen Zusammenhalt, für die Vereine und für familienfreundliche Tagesabläufe. Oft geht das noch einher mit einem Abbau von Infrastruktur wie Bahnstrecken, Jugendfreizeitstätten und Schulen. Während Deutschland um 1880 ein Drittel weniger Bevölkerung und circa ein Drittel mehr Fläche hatte, hat der Staat damals Infrastruktur auf- und nicht abgebaut. Das Sozial- und Gesundheitssystem wird es nicht leisten können, alle Schäden an sozialer und beruflicher Teilhabe auszugleichen, die hier entstehen und schon entstanden sind. Wir haben ein Gerechtigkeitsproblem in der Verteilung von Ressourcen und Chancen nicht nur zwischen bestimmten Bevölkerungsgruppen und Stadtteilen, sondern auch zwischen solchen abgehängten Regionen und den Ballungsräumen. Im hessischen Vogelsbergkreis gibt es 128 Dörfer mit weniger als 500 Einwohnern, davon haben laut einer Studie 36 günstige Perspektiven.

Und was sind die Auswirkungen auf die Metropolen?

SCHLUETER: Für die Metropolen fällt ins Gewicht, dass der gleichzeitig entstehende Leerstand in den abgehängten Regionen gar nicht schnell genug mit Wohnungsbau, sozialer Infrastruktur und Bildungsressourcen in den Großstädten aufgefangen werden kann. Die massiven Mietsteigerungen sind auch ein Ergebnis der hier beschriebenen Versäumnisse. Dazu haben die Metropole eigene unmittelbare Probleme wie abgehängte Stadtteile und Berufschancen nach Herkunftsstadtteil.

Wie kann das Rad zurückgedreht werden? Oder ist es schon zu spät?

SCHLUETER: Ich denke, es geht nicht um ein Zurückdrehen des Rades, und es geht auch nicht um eine realitätsferne Romantik. Die Wirtschaft ist Mittel zum Zweck der Lebensqualität. Es geht um einen fairen Wettbewerb, in dem auch kleine Unternehmen und hochwertige handwerkliche Kulturtraditionen gerechte Chancen haben, die massiven Wettbewerbsvorteile der Großunternehmen minimiert werden und wieder mehr Beschäftigungsmöglichkeiten auch in solchen benachteiligten Regionen entstehen. Die jetzigen Machtkonzentrationen im Wettbewerb sind weder in einer freien noch in einer sozialen Marktwirtschaft akzeptabel.

Wie kann der ländliche Raum wieder ökonomisch attraktiv werden?

SCHLUETER: Es kann nicht das ganze Land aus industriellen Ballungsräumen bestehen. Dennoch kann aber für geeignete Industriebetriebe durch gute Infrastruktur, das Fachkräfteangebot und hohe Lebensqualität der Anreiz zur Niederlassung in ländlichen Regionen erhöht werden. Wesentlicher Punkt ist, dass die Vernichtung von Hunderttausenden Kleinbetrieben, vor allem in Handel, Handwerk und Landwirtschaft so nicht weitergehen darf, sondern hier andere Wettbewerbsbedingungen eingezogen werden und die Entwicklung wieder eine andere Richtung nimmt. Dies kann eine ganze Vielzahl von Maßnahmen sein.

Was wäre eine?

SCHLUETER: Eine Neujustierung unter anderem im Bereich der Umsatz-, der Grund-, der Gewerbesteuer sowie der Sozialbeiträge und der Jugendpolitik zugunsten von ländlichen Regionen, kleinen Unternehmen, Servicegastronomie und Dorfkernen.

Gibt es Dinge, die noch wichtig sind?

SCHLUETER: Würde fängt manchmal da an, wo die Kultur stärker ist als der Konsum. Insgesamt werden Großunternehmen mehr und Kleinunternehmen weniger Steuern und Abgaben zahlen müssen. Dennoch ist es nicht auszuschließen, dass sich auch die Verbraucher überlegen müssen, für wohnortnahe Arbeitsplätze, weniger Pendelwahnsinn, gesündere Lebensmittel und mehr Lebensqualität etwas mehr Geld auszugeben.

Welche Bedeutung hat das schnelle Internet ?

SCHLUETER: Das schnelle Internet spielt zusammen mit einer Steigerung der Lebensqualität, dem Vorhandensein von Fachkräften und der Beschäftigung eine Schlüsselrolle. Es gehört zu den Faktoren, die eine Entscheidung über den Wohn- und Arbeitsort und eine Unternehmensansiedlung stark beeinflussen. Die Versorgung mit Internetprovidern und Handelsplattformen müsste dabei ohnehin durch eine allgemein zugängliche öffentliche Infrastruktur ergänzt werden, die Datenverkauf nicht zur Bedingung der Benutzung macht. Wie die Marktplätze in den Städten sind auch Internetmarktplätze Orte, die den Regeln der Daseinsvorsorge, des fairen Wettbewerbs und der Grundrechte genügen müssen.

Wo sehen Sie noch eine zentrale Stellschraube ?

SCHLUETER: Es muss neben der steuerlichen Anpassung zugunsten von mehr Beschäftigung und mehr Kleinbetrieben wesentlich mehr Geld in die Kultur-, Bildungs- , Gesundheits- und Verkehrsinfrastruktur vor Ort investiert werden, um die Lebensqualität zu erhöhen. Hierzu müssen die Großunternehmen mehr beitragen als bisher. Das wird deren Wettbewerbsfähigkeit auf ein Normalmaß zurückführen und ihre Fähigkeit beschränken, kleine Geschäfte und kleinbäuerliche Betriebe in ganz Europa zu zerstören, was leider oft der EU zu Last gelegt wird und die Europabegeisterung nicht steigert.

Wo muss in Hessen mehr für den ländlichen Raum getan werden?

SCHLUETER: Überall, wo man mehr als etwa eine halbe Stunde Autofahrt von dem Frankfurter und Mannheimer Ballungsraum oder den Großstädten entfernt ist, sollte man einmal die Infrastruktur überprüfen, auf die das Land Hessen Einfluss hat. Das sind unter anderem die Breitbandverbindungen, die Krankenhäuser inklusive deren ambulanten Angeboten, die Schulen, Hochschulen, Theater, Jugendfreizeiteinrichtungen, Empfangbarkeit von Radiosendern, die ihren Bildungsauftrag erfüllen. Das Land sollte auch prüfen, wo es auf die Steuer- und Agrarpolitik Einfluss nehmen kann und inwieweit Gesundheitsschäden durch Pestizide und Massentierhaltung toleriert werden. Vor allem aber sollte die Landespolitik mit der Bundespolitik ins Gespräch kommen und auf die laufenden Koalitionsgespräche Einfluss nehmen.