Im ersten halben Jahr nach Einführung der Ehe für alle haben in Hessen Hunderte gleichgeschlechtliche Paare geheiratet. Noch mehr Schwule und Lesben haben ihre Lebenspartnerschaft in eine Ehe umgewandelt, wie eine dpa-Umfrage ergab.

In der Hessenmetropole Frankfurt hatte das Standesamt mit einem Ansturm gerechnet. «Der ist dann auch eingetreten», sagte die Leiterin des Frankfurter Standesamtes Andrea Hart. Vom 1. Oktober bis 23. März wurden 216 gleichgeschlechtliche Ehen neu geschlossen und 343 eingetragene Lebenspartnerschaften in Ehen umgewandelt. Insgesamt werden in Frankfurt jährlich zwischen 2800 und 3000 Paare getraut.

In den kommenden Monaten rechnet die Stadt mit einem weiterem Ansturm, vor allem bei der Umwandlung von Lebenspartnerschaften. «Viele Menschen haben ein bestimmtes Datum im Blick», sagte Hart. Besonders der Tag der eingetragenen Lebenspartnerschaft sei ein beliebtes Datum für die Umwandlung.

In Wiesbaden ließen 86 gleichgeschlechtliche Paare ihre Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln. Die größte Welle sei allerdings durch, sagte Standesbeamtin Vera Färber. «Nach anfänglichem Ansturm, Lebenspartnerschaften in Ehen umzuwandeln, ist zur Zeit nur eine geringe Nachfrage zu verzeichnen.» Unter den insgesamt 643 neu geschlossenen Ehen waren 14 homosexuelle Paare.

In Kassel haben sich seit Oktober 57 homosexuelle Paare trauen lassen, 49 weitere Paare ließen ihre eingetragene Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln. Auch in der nordhessischen Großstadt gab es einen regelrechten Boom: Vor einem Jahr wurden im gleichen Zeitraum nur acht Lebenspartnerschaften eingetragen.

In Darmstadt haben im vergangenen halben Jahr insgesamt 11 gleichgeschlechtliche Paare geheiratet, 40 weitere haben ihre Lebenspartnerschaft umschreiben lassen. Die stellvertretende Standesamtsleiterin, Wiebke Krause, stellte auch ein sehr großes Anfangsinteresse fest: «Wir hatten allein im November einen Ansturm von 22 Umwandlungen. Das war schon deutlich zu spüren.» Insgesamt haben in der südhessischen Großstadt seit Oktober vergangenen Jahres 230 Paare geheiratet.

Unter den 374 neuen Eheschließungen in Hanau waren 7 homosexuelle Paare. 13 andere haben ihre Lebenspartnerschaft in eine Ehe umschreiben lassen. In Gießen ließen acht Paare ihre Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln. Unter den 75 neuen Eheschließungen war ein homosexuelles Paar. In Fulda wurden 143 Ehen geschlossen, 8 davon von gleichgeschlechtlichen Paaren. Ebensoviele Paare ließen ihre Lebenpartnerschaft umwandeln.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) war in der Frage der Ehe für alle Ende Juni 2017 überraschend vom klaren Nein der CDU abgerückt und hatte auf einmal von einer «Gewissensentscheidung» gesprochen. Die übrigen Fraktionen im Bundestag machten daraufhin Druck, um eine schnelle Entscheidung im Bundestag zu erreichen. Kurz darauf votierte das Parlament in offener Abstimmung mit großer Mehrheit für die Öffnung der Ehe. Das Gesetz trat Anfang Oktober in Kraft.

Seither dürfen schwule und lesbische Paare in Deutschland heiraten. Mit allen Rechten und Pflichten. Jahrzehntelang haben Schwule und Lesben dafür gekämpft - gegen große Widerstände.

Beschlossen wurde eine Änderung im Bürgerlichen Gesetzbuch. In Paragraf 1353 steht jetzt: «Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen.» Seit 2001 konnten sie in Deutschland nur eine Lebenspartnerschaft amtlich eintragen lassen, eine Art «Ehe light». Unterschiede zur Ehe, etwa im Miet-, Erb- und Steuerrecht, wurden über die Jahre zwar beseitigt - oft erst auf Geheiß des Bundesverfassungsgerichts. Aber es blieben Benachteiligungen. Die größte war zuletzt, dass Lebenspartner nicht gemeinsam Kinder adoptieren durften.