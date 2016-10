Ehefrau zerstückelt und in Lagerhalle versteckt

Ein 53 Jahre alter Mann soll wochenlang die Ermordung seiner Ehefrau und die Zerstückelung sowie Konservierung der Leiche geplant haben. Wegen des Verbrechens an der 37 Jahre alten Frau muss sich der Mann von heute an vor dem Landgericht Augsburg verantworten. Er soll die Tote zersägt, die Leichenteile in mehrere Kunststoffkisten verpackt und diese in ein eigens dafür angemietetes Lager gebracht haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte seine von den Philippinen stammende Ehefrau beseitigen wollte, um bei einem heimlich geplanten Thailand-Urlaub neue sexuelle Kontakte knüpfen zu können.

Tatsächlich flog der Mann nach dem Verbrechen an der 37-Jährigen Anfang Dezember 2015 nach Bangkok. Erst im Januar kehrte der Mann zurück und landete am Frankfurter Flughafen. Er wurde dann in Hessen in der Nähe von Gießen festgenommen. Die Kripo hatte zwar bereits den Verdacht, dass der Mann seine Ehefrau getötet haben könnte, die Leiche hatten die Ermittler aber noch nicht gefunden. Der Mann legte schließlich ein Geständnis ab und führte die Polizisten zu dem Lager in Augsburg, wo er die Leichenteile deponiert hatte.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann aus Friedberg bei Augsburg heimtückischen und grausamen Mord aus Habgier und sonstigen niedrigen Beweggründen vor. Die Strafkammer des Landgerichts hat für den Prozess sechs Verhandlungstage eingeplant. Mitte November wird das Urteil erwartet.

(dpa)