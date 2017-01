Ehemaliger „FAZ”-Herausgeber Dieter Eckart gestorben

Der ehemalige Herausgeber der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung” („FAZ”), Dieter Eckart, ist tot. Er starb in der Nacht zum Donnerstag im Alter von 78 Jahren, wie die Zeitung am Freitag berichtete. Der gebürtige Darmstädter begann seine Tätigkeit dort 1966 in der Politikredaktion. „Als Nachrichtenchef prägte er die Zeitung maßgeblich, er war Tag für Tag ihr Baumeister”, würdigt ihn die „FAZ” auf Seite eins. Als einer der Herausgeber von 2001 bis zu seiner Pensionierung 2005 habe Eckart sein Augenmerk besonders auf das Frankfurter Kulturleben gerichtet.

