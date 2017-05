Wohnen am Wasser: Ehemals abgeschottetes Hafengelände in Offenbach wird zum urbanen Quartier

Vor der Freitreppe des Hafenbeckens plätschert der Main. Wer seinen Blick über das Wasser schweifen lässt, schaut auf die Europäische Zentralbank in Frankfurt.

Die Lage am Wasser und die Aussicht machen den neu gestalteten Hafen Offenbach zu einer begehrten Wohnlage im Rhein-Main-Gebiet. Anfang Mai erfolgt der Spatenstich für das nächste große Projekt: Ein Hamburger Investor will insgesamt 200 Miet- und Eigentumswohnungen realisieren. Aufgrund der großen Nachfrage werden es damit gut 60 mehr sein als in der ursprünglichen Planung vorgesehen. Die Einheiten sind die letzten von insgesamt rund 1000 Wohnungen in dem Stadtteil.

Mit der noch ausstehenden Vergabe eines Gewerbe-Baugrundstücks an der Hafenspitze neigt sich dann der Wandel des ehemals abgeschotteten Hafengeländes zum urbanen Quartier dem Abschluss zu. Für die hoch verschuldete Kommune läuft ein ehrgeiziges Infrastrukturprojekt aus. Sie investierte mehr als 26 Millionen Euro, um das über Jahrzehnte verfallene innenstadtnahe Areal auf Vordermann zu bringen und auf diesem Weg ihre wirtschaftliche und soziale Struktur zu verbessern: Auf dem Gelände sollte Raum entstehen für Dienstleistungsunternehmen statt Industrie, für hochwertiges Wohnen statt Billigmieten.

Erster Investor war die Frankfurter Wohnungsbaugesellschaft ABG. Sie zog 170 Mietwohnungen hoch. Die Einheiten mit Einstiegsmieten von zehn Euro je Quadratmeter dienen als Riegel gegen den Lärm der Betriebe auf der gegenüberliegenden Mainseite in Frankfurt-Fechenheim. Erst dadurch wurde der Weg frei für den Bau ruhigerer und damit teurerer Eigentumswohnungen. Deren überwiegend neu zugezogenen Bewohner blicken auf das Hafenbecken und die Skyline von Frankfurt.

Wohnen am Wasser sei vergleichbar mit Urlaub, beschreibt der Vorsitzende der in Potsdam ansässigen Bundesstiftung Baukultur, Reiner Nagel, die von einer Lage ausgehende Faszination: „Lichteffekte wie Spiegelungen und Reflexionen des Wassers, Boote und Pontons sind der Grund für die hohe Attraktivität und letztlich der hohen Bodenpreise.“ Mit 4000 Euro und mehr pro Quadratmeter ist die erste Reihe zur teuersten Lage Offenbachs aufgestiegen, obwohl die Häuser dicht beieinander stehen und der Frankfurter Flughafen nah ist.

Kommunen könnten bei ins Abseits geratenen Arealen wie dem Hafen „den Strukturwandel und die Stadtentwicklung steuern und öffentlichen Raum nach ihren Vorstellungen herrichten“, sagt Nagel. Dieser Prozess könne in städtebauliche und finanzielle Erfolge umgemünzt werden. Experten schätzen, dass der Wert eines Quadratmeter Hafengelände von anfänglich 50 auf 1000 Euro gestiegen ist. Offenbachs Oberbürgermeister Horst Schneider (SPD) bestätigt immerhin, dass sich das zunächst als Zuschussgeschäft angelegte Investitionsprojekt „der schwarzen Null nähert“. Das von ihm als Planungsdezernent begleitete Konzept „an das Wohnen zu glauben, nicht an den Schrott“ sei voll aufgegangen.

Wie Frankfurt und Mainz

Das Modell dieser Konversion funktioniert von Metropolen wie dem US-amerikanischen Boston, London, Hamburg und im Frankfurter Westhafen bis nach Offenbach und Mainz. Inzwischen sind in der Hamburger Hafen-City neben der Elbphilharmonie Hochschulen, Wohnungen und etliche Firmensitze entstanden. Die Entwickler des Offenbacher Hafens orientierten sich an Hamburg.

Kein Wunder, dass sich das Schema „bloß kein totes Wasser zu produzieren“ vielerorts wiederfindet. Deshalb erschließen auch im Offenbacher Hafenviertel öffentliche Rad- und Fußwege den Zugang zum Fluss. Restaurants, Läden, Büros und das Kulturzentrum Hafen 2 sorgen für Leben. Im Herbst eröffnet eine Schule, die Kinder aus dem neuen Quartier und dem benachbarten multikulturellen Nordend besuchen werden. Außerdem verhandeln Stadt und Land über den Umzug der Hochschule für Gestaltung. Die markante Hafenspitze soll unter anderem mit einem Hochhaus bebaut werden. Fünf Investoren stehen im Jury-Wettbewerb um das beste Konzept. Das Ergebnis soll in den nächsten Tagen veröffentlicht werden.

Beim Wohnen setzen Entwickler auf eine Mischung aus Miet- und Eigentumseinheiten. Während im Hafenviertel die Wohngrundstücke vermarktet sind, läuft der Prozess beim Zollhafen Mainz noch. Vorgesehen sind rund 1400 Wohnungen für geschätzt 2500 Bewohner. Die Mieten werden nicht besonders günstig ausfallen. Sie könnten sich „um die 15 Euro pro Quadratmeter“ einpendeln, erklärt ein Sprecher der Entwicklungsgesellschaft. Dennoch klagt er ebenso wenig wie die Offenbacher über Nachfragemangel.