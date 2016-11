Ehepaar tot im Haus entdeckt

Ein altes Ehepaar ist tot in seinem Wohnhaus entdeckt worden. Verwandte fanden die Leichen des 81 Jahre alten Mannes und der 72 Jahre alten Frau am späten Samstagabend im osthessischen Bad Hersfeld, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie schließt einen Unglücksfall nicht aus. Als Todesursache könnte eine Kohlenmonoxid-Vergiftung in Frage kommen. Über eine Obduktion soll in der nächsten Woche entschieden werden. Angehörige hatten das Paar vermisst, weil es am Samstag zur Geburtstagsfeier eines Enkels nicht gekommen war.

(dpa)