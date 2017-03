Ein Drittel des Klärschlamms als Dünger verwertet

Rund ein Drittel des Klärschlamms aus Hessens öffentlichen Kläranlagen wird in der Landwirtschaft als Dünger verwertet. Insgesamt wurde durch die Behandlung von Abwasser im Jahr 2015 nährstoffreicher Klärschlamm im Umfang von 152 300 Tonnen Trockenmasse gewonnen, wie das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Neben der Nutzung als Dünger werde die Trockenmasse auch zu einem kleineren Teil (elf Prozent) für Rekultivierungs- und landschaftsbauliche Maßnahmen eingesetzt. Mehr als die Hälfte sei jedoch verbrannt worden.

Regional wurde mit der Trockenmasse nach Angaben der Statistiker unterschiedlich umgegangen: In Südhessen seien drei Viertel des Klärschlamms verbrannt worden. In Nord- und Mittelhessen wurde der überwiegende Teil des Klärschlamms dagegen stofflich verwertet: Alleine als Düngemittel in der Landwirtschaft seien drei Viertel der in Nordhessen und 61 Prozent der in Mittelhessen zu entsorgenden Klärschlämme eingesetzt worden.

(dpa)