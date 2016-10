Interview mit Peter Wohlleben: Ein Förster erklärt: Warum unsere Bäume oft leiden

Die Bücher des Försters Peter Wohlleben (52) aus der Eifel steht seit Jahren auf der Bestseller-Liste. Nun ist sein Erfolgsbuch „Das geheime Leben der Bäume“ auch als Bildband erschienen. Im Gespräch mit Redakteurin Pia Rolfs verrät der Autor, was er an der deutschen Forstwirtschaft kritisiert und welche Versäumnisse er bei den Buchenwäldern in Hessen sieht. Er erklärt aber auch, warum er sich trotz seines tiefen Verständnisses für Bäume in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsbaum ins Wohnzimmer stellen wird – und warum ein Mensch, der Bäume umarmt, das eigentlich tagelang tun müsste.

Wie erklären Sie es sich, dass Ihre Bücher zu Bestsellern geworden sind?

PETER WOHLLEBEN: Hinterher kann man zwar sagen, das liegt am Erzählstil. Aber vorher hat das natürlich, wie bei jedem Bestseller, niemand erwartet. Bücher schreiben ist wie Lotto spielen. Ich bin eigentlich niemand, der gern schreibt, habe jedoch 25 Jahre lang Führungen durch den Wald gemacht. Und da hatte ich viel Feedback, welche Erklärungen die Leute gern mögen. Meine Frau hat mich dann ermutigt, es aufzuschreiben. Eigentlich ist mein Buch eine schriftliche Waldführung.

Liegt der Erfolg auch darin begründet, dass die Deutschen eine besonders große Liebe zum Wald haben?

WOHLLEBEN: Das haben manche gesagt. Aber interessanterweise gibt es das Buch inzwischen in über 30 Sprachen. Es funktioniert auch in den USA und in Indien. Da greift das Erklärungsmuster mit der besonderen Volksseele dann nicht mehr.

Oder ist die Natur inzwischen für viele Menschen schon etwas Exotisches?

WOHLLEBEN: Ja. Bei einem Elefanten brauchen sie natürlich keine Erklärung, den bewundern sie intuitiv. Einen Baum sehen sie aber nur als Sauerstoffspender und Holzlieferanten. Sie denken aber nicht: „Wow, was für ein tolles Lebewesen!“ Das liegt daran, dass Bäume schrecklich langsam sind, wir ihre Reaktionen und Veränderungen nicht mitbekommen. Deswegen sind sie für uns eher Gegenstände. Oder anders gesagt. Wir sind für Bäume so schnell und kurzlebig wie Fliegen für uns.

Aber eigentlich sind sie uns ähnlich?

WOHLLEBEN: Ja. Sie haben eine Familienstruktur, können lernen, zählen, Schmerzen empfinden. Sie haben ein Erinnerungsvermögen. Nur eben alles extrem langsam.

Welche Konsequenzen hat es aber, wenn man Bäume so wahrnimmt? Kann man dann noch Brennholz aus ihnen machen und sich am Kaminfeuer freuen?

WOHLLEBEN: Oder Bücher schreiben? Ja, das stürzt manche in ein Dilemma, die schon auf Fleisch verzichten, weil die Tiere leiden – und nun fängt die Diskussion auch noch bei den Bäumen an. Aber ich möchte den Leuten keinen Rat geben. Sie sollen vor allem Spaß haben in der Natur. Und als Mensch brauche ich andere Lebewesen, um zu überleben. Ich kann ja keine Photosynthese machen, in dem ich meine Hände hoch halte. Und ich muss auch andere Lebewesen töten, wenn ich überleben will. Die Frage ist nur, ob man wirklich so viele töten muss. Und muss man Bäume, analog zur Massentierhaltung, wirklich in Plantagen pflanzen? Oder kann man nicht einen Kompromiss finden zwischen Natur und Nutzwald?

Dann wären Sie also fürs E-Book?

WOHLLEBEN: Nicht unbedingt. Ich nehme gern ein Buch aus Papier in die Hand, liebe schon den Geruch. Natürlich braucht man dafür Bäume. Aber man kann darauf achten, dass zertifiziertes Papier verwendet wird, das nicht aus Kahlschlägen und Raubbau stammt. Dann ist der Wald, der dafür herhalten musste, gut behandelt worden. Es muss Wälder geben, in denen Bäume wild leben dürfen. Das ist ein Kompromiss – als wenn man bei Tieren Biofleisch kauft. Aber jeder muss das für sich entscheiden.

Sie beschreiben das soziale Leben der Bäume untereinander. Gibt es auch Interaktion zwischen Mensch und Baum – wie im Lied „Mein Freund der Baum“?

WOHLLEBEN: Möglicherweise. Es gibt ja auch Menschen, die Bäume umarmen. Aber wenn sie möchten, dass der Baum das merkt, müssten sie das stunden- oder tagelang tun, weil sie sehr langsam sind. Sonst empfinden sie uns nur wie eine Fliege, die gleich wieder weg ist. Spezielle Tests dazu sind aber noch nicht gemacht worden.

Wenn also DJ Bobo zwei Mal die Woche einen Baum umarmt, nützt das nichts?

WOHLLEBEN: Vermutlich nicht. Aber das Schöne an solchen Leuten ist, dass sie Bäumen nichts tun. Es reicht ja auch völlig, wenn das Umarmen dem Menschen etwas gibt.

INFO Die Waldfläche in Hessen beträgt mehr als 890 000 Hektar, das heißt fast die Hälfte des Bundeslandes ist von Wald bedeckt. Mit diesem Anteil liegt Hessen zusammen mit Rheinland-Pfalz an der Spitze der Bundesländer. clearing

Wie ist es denn mit den Gummibäumen im Zimmer oder dem Olivenbaum auf dem Balkon?

WOHLLEBEN: Das ist nicht artgerecht, weil sich der Baum nicht ausbreiten kann. Und Bäume haben in den Wurzelspitzen ähnliche Strukturen, mit denen sie Kontakt mit ihren Artgenossen suchen. Aber der Gummibaum ist eben schön für seinen Besitzer, auch wenn er selbst lieber in Freiheit wachsen würde. Das ist wie mit einem Kanarienvogel im Käfig.

Es gab viel Kritik daran, dass die Fichte zum Baum des Jahres gewählt wurde. Teilen Sie die?

WOHLLEBEN. Ja, diese Wahl war totaler Schwachsinn. Der Grund für die Entscheidung war die Lobbyarbeit der Forstwirtschaft. Die Fichte ist natürlich eine tolle Baumart – in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet in der nördlichen Nadelwaldzone. Aber bei uns ist es ein Plantagenbaum. Sie geht bei uns wegen des Klimawandels massenhaft ein. Die Forstwirtschaft wendet sich leider wieder dem Nadelbaum und der Plantagenwirtschaft zu.

Was wird der Klimawandel sonst noch anrichten?

WOHLLEBEN: Einem ungestörten Wald macht er gar nichts aus. Wenn Bäume in Ruhe gelassen werden, regeln sie ihr Klima selbst, können sich etwa im Sommer um mehr als drei Grad herunterkühlen. Wenn sie aber bewirtschaftet werden, kommen Licht und Luft herein. Dann haben die Wälder Probleme.

Gibt es denn Besonderheiten im hessischen Wald?

WOHLLEBEN: Es gibt in Hessen sehr schöne alte Buchenwälder, etwa im Taunus. Aber leider werden die alten Buchenwälder von der staatlichen Forstverwaltung ganz hart behandelt. Ökologisch werden sie ausgeplündert, auch wenn es keine Kahlschläge gibt. Alte Buchenwälder sind unsere wertvollsten Ökosysteme. Auch in Hessen gibt es dafür Schutzgebiete, aber viel zu wenige. Es gibt in Hessen keinen einzigen Wald, in dem die Buche ihr natürliches Höchstalter erreicht. Die staatliche Forstverwaltung entnimmt dort sehr viel Holz.

Wie kann das sein?

WOHLLEBEN: Schon das Bundesverfassungsgericht hat 1990 festgestellt: Die Holzerzeugung im öffentlichen Wald hat nachrangig zu sein. Man hat aber den Eindruck, dass sie vorrangig ist, auch wenn das abgestritten wird. Die angeblichen Waldschäden sind oft Forstwirtschaftsschäden. Der Schutz der Wälder in Deutschland ist kaum durchzusetzen, weil die Forstverwaltungen sich so wehren. Das hängt damit zusammen, dass die staatlichen Forstverwaltungen gleichzeitig die größten Anbieter von Holz sind. Das ist eine Verquickung, die das Bundeskartellamt gerade zerschlägt. Wenn es so wie bei den Wäldern wäre, wären die Finanzämter die größten Anbieter von Finanzprodukten.

Ist Deutschland also kein Vorbild?

WOHLLEBEN: Nein, wenn in Brasilien so viel abgeholzt würde wie hier, gäbe es keinen Regenwald mehr. Wenn internationale Forstexperten nach Deutschland kommen, wie etwa neulich ein Fachmann aus dem Iran, bekommen wir ganz schlechte Zeugnisse ausgestellt.

Mit all dem Wissen, was Sie jetzt über Bäume haben: Werden Sie sich im Dezember einen Weihnachtsbaum in die Wohnung stellen?

WOHLLEBEN: Ja, eine Fichte. Die wollen wir in der nächsten Generation ohnehin nicht mehr in den Wäldern haben. Deswegen ist es mir sogar recht, wenn die Leute sich bei uns im Dorf, wo es erlaubt ist, eine Fichte aus dem Wald holen. Die Nordmanntanne ist mittlerweile ein landwirtschaftliches Produkt wie Tomaten oder Frühstücksgetreide – das ist auch in Ordnung. Ratsam ist natürlich, einen Baum mit FSC-Zertifikat zu nehmen. Dann kann man sicher sein, dass in der Weihnachtsbaum-Plantage kein Gift eingesetzt wurde. Das ist auch gut für die Kinder im Wohnzimmer.

Jetzt haben Sie das geheime Leben der Bäume und der Tiere erforscht. Was kann da noch kommen?

WOHLLEBEN: Je weiter man kommt, desto mehr Themen fallen einem ein und desto mehr Kontakte knüpft man. Deswegen geht mir der Stoff nicht aus. Im nächsten Buch geht es wieder um den Wald.

Und wann gehen Sie das nächste Mal in den Wald?

WOHLLEBEN: Gleich morgen.

Peter Wohlleben: Das geheime Leben der Bäume. Was sie fühlen, wie sie kommunizieren. Der Bildband. Verlag Ludwig, München 2016, 336 Seiten, 29,99 Euro.