Wintereinbruch: Ein Hauch von Sibirien - Eisige Kälte und Schnee erwartet

In Hessen kaum Probleme

Wer in den kommenden Nächten einige Zeit draußen verbringt, muss sich auf Eiseskälte einstellen: Sturmtief «Axel» bringt in den kommenden Tagen Schnee und vor allem in Höhenlagen tiefe Minusgerade. Im Bergland könnten die Temperaturen über frisch gefallenem Schnee auf minus 20 Grad sinken, erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. Zwischen Erzgebirge und Alpen sind nächtliche Tiefstwerte zwischen minus 7 und minus 15 Grad möglich.Vor allem im Osten und Süden Deutschlands kann es bei kräftigen Schnee- und Graupelschauern bis Donnerstag zu Wintergewittern kommen, sagte der Meteorologe Lars Kirchhübel. Am Freitag sei in ganz Deutschland tagsüber «gemäßigter Frost» bis minus 7 Grad zu erwarten.Schon in der Nacht zum Mittwoch brachte «Axel» kräftigen Sturm nach Deutschland: Auf den Bergen sowie an der Nordsee traten vielfach orkanartige Böen oder Orkanböen auf. Auf dem Brocken im Harz wurden Spitzen-Windgeschwindigkeiten von 123 Kilometern in der Stunde erreicht, im Erzgebirge auf dem Fichtelberg Orkanböen von 114 Stundenkilometern gemessen. Auf Spiekeroog wehte der Wind mit einer Geschwindigkeit von 112 Kilometern in der Stunde, auf der Hallig Hooge waren es immerhin 107 Kilometer.

Große Probleme wegen Schnee und Sturm hat es in Hessen am Mittwoch zunächst nicht gegeben. Zu kurzzeitigen Behinderungen wegen Schneefalls kam es auf der Autobahn 7 bei Bad Hersfeld, wie ein Polizeisprecher in Fulda sagte. Dort bildete sich eine leichte Schneedecke, die vorübergehend zum Stillstand des Verkehrs führte. Nachdem die Strecke gestreut wurde, rollte der Verkehr weiter. Zu Unfällen kam es nicht. In Kassel musste eine Straße wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach gab für den Kreis Fulda eine Unwetterwarnung heraus. Am Mittwoch sei oberhalb von 600 Metern mit Schneefall von bis zu 20 Zentimetern zu rechnen und es könne wegen schwerer Sturmböen zu Schneeverwehungen kommen. Überall sonst könne es leicht schneien, Wind- oder Sturmböen seien möglich.