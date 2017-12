Frauenmuseum: Ein Museum für die Weiblichkeit

Es ist das zweitälteste Frauenmuseum in Deutschland, seit 1984 stellen sie hier in Wiesbaden Frauen und ihre Geschichte in den Mittelpunkt. Wir haben die Gründerin und Direktorin Beatrixe Klein besucht.

„Schauen Sie mal, die kleine Figur hier, wie fein das Gesicht gemeißelt ist“, sagt Beatrixe Klein, und zeigt auf den winzigen Frauenkopf in der Vitrine: „25 000 Jahre alt.“ Wir stehen im Frauenmuseum in Wiesbaden, um uns herum Vitrinen mit uralten Frauenfiguren. Viele stammen aus der Jungsteinzeit, es sind archaische Darstellungen von Frauen mit breiten Becken, starken Armmuskeln, mit Kindern im Arm oder auf dem Schoß. „Das V hier steht für Vagina, die Figur zeigt Mutter und Tochter“, erklärt Klein: „Zumeist sind es Göttinnen, und die Körper sind weiblich.“

Tief in die Geschichte reicht die Dauerausstellung im Wiesbadener Frauenmuseum zurück, „unsere Schätze“ nennt Beatrixe Klein die Figuren, aber auch die Gemälde an den Wänden, moderne Kunst im Zeichen der Frau. „Franka Weis war die erste Malerin, die wir ausgestellt haben“, erzählt die Direktorin des Museums in der Wörthstraße, „und mit Matuschka, der ersten Aktivistin, die künstlerisch mit Brustkrebs umging, hatten wir die erste und einzige Ausstellung in Europa.“

Seit 1984

Frauenbilder, Frauengesichter, Frauenthemen – seit 1984 widmet sich das Frauenmuseum in Wiesbaden der Erforschung und der Darstellung des weiblichen Teils der Gesellschaft, als eines von nur drei Frauenmuseen bundesweit. „Es gab damals so gut wie kein Wissen über Frauen, was sie in der Politik, der Gesellschaft, den Naturwissenschaften leisten, oft staunen wir da ja heute noch“, sagt Klein. Frauen seien noch in den 1980er Jahren als Malerinnen nicht anerkannt gewesen, wurden an Akademien nicht zugelassen, in Galerien nicht ausgestellt. „Es ging darum, einen Ort zu schaffen, wo Frauen im Zentrum der Betrachtung stehen“, sagt Klein.

Es war im Jahr 1971, als die Frauenbewegung aus den USA kommend Deutschland erreichte. Die gebürtige Wiesbadenerin Beatrixe Klein studierte Soziologie an der Uni Frankfurt. „Ich wollte Gesellschaft verändern, aber nicht als Sozialarbeiterin, sondern mit Blick auf die Systeme“, sagt die heute 63-Jährige. In den Seminaren spielten die Nachwehen der 1968er-Revolution eine wichtige Rolle, Klein ließ sich von den Vorlesungen der Soziologin Maria Mies inspirieren, beschäftigte sich mit internationalen Frauenbewegungen.

1975 entstand das Frauenzentrum in Wiesbaden, Klein war von Anfang an mit dabei. Die Abtreibungsdebatte um den Paragraph 218 tobte, Frauen gründeten Selbsthilfegruppen, auch um junge Mädchen über Schwangerschaft und Verhütung aufzuklären. „Vergewaltigung in der Ehe war ein großes Thema“, erzählt Klein, „ich war geschockt und dachte, da kann Gesellschaft doch nicht wegschauen.“ Also organisierten sie Podiumsdiskussionen mit Vertretern von Polizei, Politik und sozialen Einrichtungen.

„Wir haben richtig Frauenbildungsarbeit gemacht, das gab es damals noch nicht“, sagt Klein. Sprache, Technik, Kreatives, Frauengesundheit oder Arbeitslosigkeit – Klein und ihre Mitstreiterinnen gründeten den Verein „Neue Wege ins Berufsleben“, professionalisierten sich. Durch die neue rot-grüne Landesregierung kam staatliche Förderung, „das waren große politische Auseinandersetzungen“, erinnert sich Klein – dass auch solche gesellschaftliche Arbeit Geld kosten dürfe, „dafür gab es kein Bewusstsein.“

Auf vier Etagen

1984 starteten sie ein Ausstellungsprojekt zum Thema „Frauenleben in Wiesbaden“, die Ausstellung wurde ein enormer Erfolg – es war die Keimzelle für das Frauenmuseum. Unzählige Ausstellungen hat Klein in den 33 Jahren seither organisiert, seit zehn Jahren ist sie Direktorin des Museums, das auf vier Etagen logiert. „Das Thema hat für uns an Wichtigkeit nichts eingebüßt“, sagt Klein, „wir wollen die Frauen entdecken, ihnen ein Gesicht geben, unsere Gesellschaft um sie bereichern.“

Wie wichtig diese Aufgabe noch immer sei, zeige ja die #metoo-Debatte: „Wir sind sicher weiter als vor 30 Jahren“, sagt Klein, „aber noch immer zeigt sich das dahinter liegende System, die Gewalthierarchien, das Ungleichgewicht.“ Diese Strukturen sichtbar zu machen, aber eben auch „zu zeigen, was Frauen alles tun“, die Aufgabe bleibe auch im Jahr 2017 eine wichtige. „Das Frauenmuseum ist heute nicht mehr wegzudenken“, sagt Klein und findet, Wiesbaden könne sich ruhig mehr damit schmücken. „Es gab nur ein ganz kleines Zeitfenster in Deutschland, wo es möglich war, so etwas umzusetzen“, sagt sie nachdenklich, „und dieses Zeitfenster haben wir erwischt.“