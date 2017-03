Die neueste Idee einzulochen kommt aus Mainz: Ein Parcours in Neonfarben und 3D: Minigolf bei Schwarzlicht

Minigolf spielt man im Sommer, im Freien, auf den immer gleichen Bahnen? Falsch: In Mainz spielen sie jetzt Minigolf bei Schwarzlicht und in einer Abenteuer-3D-Welt, Heldenepos inklusive.

Die Brücke scheint wirklich zu schweben, schwerelos gleitet der Minigolfball darüber. Die Hand des Superhelden an der Wand ragt zum Greifen nah in den Raum, auch der Drache und die Mäuse scheinen sich losgelöst im Raum zu tummeln. „Es findet der Heldenkampf statt und am Ende gewinnt das Gute“, sagt Tim Schieferstein. Keine Frage: Das hier ist kein normales Minigolf.

Mitten in der Mainzer Altstadt kann man seit kurzem Indoor-Minigolf spielen. In einem ehemaligen Schlecker-Markt installierten Schieferstein und seine Mitgesellschafter einen kompletten 18-Loch-Parcours. „Schwarzlichthelden“ nennen sich die gebürtigen Wiesbadener; aus gutem Grund: Der gesamte Parcour ist in Schwarzlicht getaucht, das Licht bringt helle Farben und Neonfarben besonders zum Leuchten. Da wirken Spiralen wie Berge, stechen Umrandungen, Rampen und Parcourwellen hervor wie Leuchtbahnen.

Grinsende Hyäne

Doch das ist noch nicht alles: Die weiße Brille, die mir Tim am Eingang überreicht, ist eine 3D-Brille – und auf einmal stehe ich mitten in einer verzauberten Abenteuerwelt. Die U-Bahn scheint geradewegs auf mich zuzurauschen, die Hyäne grinst mich direkt an – und die Golden Gate Bridge schwebt über dem Boden.

„Uns ging es darum, eine Bildergeschichte zu erzählen, die es so nicht gibt“, erzählt Schieferstein, der eigentlich Finanzdienstleister und Goldbarrenhändler ist. Die Idee habe sein Partner Daniel Kayser aus Bremen mitgebracht, erzählt er, das nächste Schwarzlicht-Minigolf stehe in Würzburg.

„Schnell war klar, das wollen wir auch“, sagt er, „ich bin ein Spielkind, es geht ums Freizeiterlebnis und um die Geschäftsidee.“ Anderthalb Jahre dauerte es von der Idee bis zur Verwirklichung, lange suchten die Macher nach einem geeigneten Objekt.

270 Quadratmeter groß ist der alte Drogeriemarkt in der Mainzer Holzstraße, doch für die 18 Löcher eigentlich immer noch zu klein. Also wurden die Erfinder kreativ – und verlegten kurzerhand eine Bahn über eine Treppe, und eine die Wand hoch. Durch neonfarbene Röhren und über kleine Aufzug-Spiralen wird nun der Ball an die Decke transportiert und locht hoch oben über dem Kopf ein.

Rund sechs Monate Bauzeit dauerte die Umsetzung, und 128 Schwarzlichtlampen brauchte es – und mehr als 1000 Stunden Sprayarbeiten aus 1756 Farbdosen. Denn die Wände sind ein einziges Gemälde in 3D, gefertigt von dem international tätigen Spraydosenkünstler Marcel Graf alias Costwo. „Das hat mit Graffiti nur noch wenig zu tun“, sagte der 35 Jahre alte Dresdener, und grinst. Seine Inspiration holt er sich von den alten klassischen Malern, Michelangelo oder Leonardo da Vinci, „das waren Leute, die hatten wirklich etwas drauf“, sagt er.

Alles selbst gemalt

Costwo hat schon in Los Angeles die Außenfassade der Canvased Gallery bemalt und ein Geschäftsflugzeug in Israel. Die Motive für die Schwarzlichthelden entwickelte er selbst, Anlehnungen an Helden wie Superman sind unübersehbar, alle Motive sind aber seiner eigenen Feder entsprungen. „Die Malerei wurde mir schon in die Wiege gelegt“, sagt er, und erzählt, wie seine Eltern ihn als Fünfjährigen nachts malend im Wohnzimmer fanden.

„Alles hier drin ist doppelt gemalt“, erklärt Costwo uns das Prinzip des Malens für Schwarzlicht: Erst habe er mit normaler Farbe drunter gesprüht, dann noch einmal mit UV-Tönen oben drüber – so wurden aus 400 Quadratmetern Wandfläche 800 Quadratmeter.

Die 3D-Effekte wiederum entstehen durch ein bestimmtes Farbschema: „Mit Schwarzlicht ist es der Rotanteil in der Farbe, der darüber bestimmt, wie weit der Farbton nach vorne tritt“, erklärt Costwo. Also musste alles, was im Hintergrund bleiben sollte, blau und dunkel werden, was aber am weitesten nach vorne sollte rot oder orange.

Auch die Hindernisse und Bahnen entwarfen die Schwarzlichthelden selbst, herausstehende Elemente wurden mit Hilfe eines Bühnenbildners gestaltet. Und so wird das menschliche Auge bewusst in die Irre geführt, während der Spieler den Superhelden beim Kampf gegen Dr. Evil beisteht und von Bahn zu Bahn das Gute wieder die Überhand gewinnt.

Geöffnet ist täglich, der Eintritt kostet 9,50 Euro, Reservierungen über die Internetseite www.schwarzlichthelden.de wird dringend empfohlen.