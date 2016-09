Frankfurter Bahnhofsviertelnacht: Einblicke in den verrufenen Stadtteil

Lockruf des Rotlichts: Tausende Frankfurter waren am Donnerstagabend bei der 8. Bahnhofsviertelnacht unterwegs im schillerndsten Stadtteil der Mainmetropole. Nicht nur Bordelle und Animier-Kneipen, auch örtliche Unternehmen und Kunstgalerien hatten bis Mitternacht ihre Türen geöffnet, um Besuchern einen Einblick in den teils verrufenen, teils angesagten Stadtteil zu bieten, in dem Menschen aus rund 170 Nationen leben.

In diesem Jahr war die Stadtteilnacht überschattet von der Kontroverse um eine Broschüre der Tourismusgesellschaft TCF. Kritiker warfen den Organisatoren vor, in der Publikation werde auch Werbung für zwei Bordelle gemacht. Bei CDU und Grünen im Frankfurter Rathaus war es zudem zu Kritik an Formulierungen über osteuropäische und transsexuelle Prostituierte gekommen. Diese seien teilweise rassistisch und frauenverachtend.

Werbung für Bordelle Verteilung der umstrittenen Broschüre über ... Nach heftiger Kritik wird die umstrittene Broschüre, die die Touismus und Congress GmbH Frankfurt (TCF) über das Bahnhofsviertel herausgebracht hat, weingestampft. Darin wurde unter anderem für Bordelle geworben. clearing

«Wir nehmen die Kritik ernst», sagte TCF-Chef Thomas Feda. Die Tourismusgesellschaft habe einen Journalisten als ausgewiesenen Kenner des Bahnhofsviertels mit der Gestaltung der Broschüre beauftragt. Damit sei auch auf die steigende Nachfrage von Touristen und Reiseveranstaltern reagiert worden, die sich gerade unter dem Eindruck vorangegangener Bahnhofsviertelnächte nach Szenetipps erkundigt hätten.

«Inhaltlich ist nicht alles optimal», gab Feda zu. Die Broschüre solle überarbeitet werden. Vor der Veröffentlichung einer neuen Version solle der Text auch mit dem Frauenreferat erörtert werden. «Das ist ein Lernprozess», sagte Feda. Allerdings gelte grundsätzlich: Wenn das Bahnhofsviertel mit all seinen Kontrasten dargestellt werde, gehörten dazu nicht nur Szene und Kultur, sondern auch das Rotlichtmilieu.

Im vergangenen Jahr besuchten etwa 40 000 Menschen die Frankfurter Bahnhofsviertelnacht. In den ersten Stunden der Stadtteilnacht lockte die meisten Besucher vor allem das gastronomische Angebot des Multikulti-Stadtteils - und das Rotlicht. Die Menge beim Interreligiösen Friedensgebet dagegen blieb sehr überschaubar.