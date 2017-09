Eine sehr große Menge Bargeld haben Diebe bei einem Wohnungseinbruch in Wiesbaden erbeutet. Wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte, konnten die Täter mit mehreren 10 000 Euro entkommen. Die Einbrecher waren am Donnerstag zwischen 12.00 Uhr und 18.00 Uhr in die Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus eingestiegen. Wie viel Geld genau gestohlen wurde, konnte die Polizei nicht sagen.

(dpa)