Einbrecher haben Pommes-Hunger

Ungebetene Gäste haben nächtens einen Imbiss in Groß-Gerau heimgesucht. Nach dem Einstieg durchs Fenster scheint die Unbekannten der Hunger gepackt zu haben: Sie brutzelten erstmal Pommes, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Danach bedienten sich die Einbrecher an der Kasse. Gestärkt und versorgt mit Geld, Flaschen und Dosengetränken verschwanden die Täter in der Nacht auf Dienstag.

(dpa)