Einbruch in Gymnasium ohne Folgen für Hessens Abiturienten

Der Einbruch in einem Stuttgarter Gymnasium mit aktuellen Abituraufgaben hat keine Folgen für Hessens Schüler. Im gesamten Südwesten müssen deswegen aus Sicherheitsgründen nun die Mathe- und Englisch-Aufgaben ausgetauscht werden. Andere Bundesländer müssen auch handeln, wenn sie aus dem bundesweiten Aufgabenpool die gleichen Abituranforderungen gezogen haben.

Hessen sei davon nicht betroffen, da die Abiprüfungen im Land bereits geschrieben wurden, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums am Dienstag in Wiesbaden. Auch für die noch folgenden mündlichen Prüfungen müsse nichts geändert werden. In Hessen nehmen rund 25 500 Prüflinge an 262 Schulen am Landesabitur teil.

Die Einbrecher hatten den Tresor in der Schule in Baden-Württembergs Landeshauptstadt aufgebrochen und die versiegelten Umschläge geöffnet. Gestohlen wurden die Aufgaben den Angaben zufolge zwar nicht. Da aber nicht klar war, ob die Einbrecher die Abituraufgaben möglicherweise abfotografiert haben, entschied sich das Stuttgarter Kultusministerium für neue Aufgaben.

(dpa)