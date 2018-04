Einbruch in Unternehmer-Villa: 63-Jährige überrascht Täter

Die frühen Haushaltsarbeiten einer Bewohnerin haben am Freitagmorgen einen Einbruch in die Villa eines Frankfurter Unternehmers verhindert. Zwei teilweise maskierte Täter wollten in das Zweifamilienhaus im Stadtteil Oberrad eindringen, als sie von der 63-Jährigen überrascht wurden, berichtete ein Polizeisprecher. Die Frau habe gegen 7.50 Uhr ihren Müll rausbringen wollen, als einer der Täter ihr direkt vor der Haustür ins Gesicht geschlagen habe. Zuvor hatte die „Bild”-Zeitung den Fall berichtet.

Der 63-Jährigen gelang es nach Polizeiangaben, in ihre Wohnung zu fliehen und die Polizei zu alarmieren. Da die Beamten zunächst nicht ausschließen konnten, dass die Täter sich noch in dem Gebäude aufhielten, sei das Haus von zahlreichen Polizisten durchsucht worden.

Aufgrund von Zeugenangaben wurde dann jedoch vermutet, dass die verhinderten Einbrecher in ein angrenzendes Waldgebiet geflüchtet seien. Bei der Fahndung wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Ein Mann sei zur weiteren Überprüfung ins Polizeipräsidium gebracht worden. Zu den Tätern gab es zunächst nur vage Beschreibungen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um jüngere Männer handelt. Ein Täter habe einen dunklen Kapuzenpulli und eine Maske getragen.

(dpa)