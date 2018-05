Statistik: Einbürgerung in Hessen geht zurück

Weniger Ausländer als in den vergangenen Jahren haben 2017 in Hessen die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Es seien 11 500 Menschen eingebürgert worden, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch mit. Das seien 400 oder drei Prozent weniger als noch 2016. Seit der Staatsangehörigkeitsnovelle im Jahr 2000 sei das der niedrigste Wert.

Seit dem Brexit-Votum im Juni 2016 wandern mehr Briten ein. 2017 waren es laut Landesamt rund 900. 2016 hatte es 400 Einbürgerungen aus Großbritannien gegeben, 2015 waren es nur 100 gewesen. Nach Angaben des Regierungspräsidiums Darmstadt, das die Einbürgerungsanträge bearbeitet, wollten 2018 bislang 158 Briten die deutsche Staatsbürgerschaft. Im Vorjahr seien es zum gleichen Zeitpunkt bereits 413 gewesen. „Der Trend scheint sich also abzuflachen”, teilte ein Behördensprecher mit.

Nach wie vor den größten Anteil machten nach Angaben des Landesamts mit 13 Prozent die 1500 eingebürgerten Türken aus. Ihre Zahl sei jedoch im Vergleich zu 2016 um 200 oder 14 Prozent gesunken.

Die eingebürgerten Personen stammen aus 134 Nationen, beispielsweise aus Polen (700), Italien (500), Marokko (500), Afghanistan, Serbien, Rumänien und Griechenland (jeweils 400). Gut die Hälfte von ihnen ist jünger als 35 Jahre. 55 Prozent waren Frauen, 45 Prozent Männer.

