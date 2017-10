Einjährige bleibt ohne Eltern am Bahnsteig zurück

Einen großen Schreckmoment haben die Eltern eines Kleinkindes am Bahnhof in Bad Hersfeld erlebt: Während sie am Donnerstagabend noch dabei waren, ihr Gepäck aus einem Zug zu bringen, fuhr die Bahn ab und ihre Tochter blieb im Kinderwagen auf dem Bahnsteig zurück. Ein Zeuge rief die Polizei. Wie die Ermittler berichteten, verständigte anschließend die Bundespolizei den Lokführer. Mutter und Vater stiegen am nächsten Bahnhof um, fuhren zurück und fanden die Einjährige zeitnah und wohlbehalten bei der Polizei wieder. Neben dem Kind befand sich in dem Kinderwagen auch ein größerer Geldbetrag.

(dpa)