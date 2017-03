Einkommen in Hessen steigt bei höherer Bildung

Je höher der Bildungsabschluss, desto größer ist im Schnitt das Einkommen der Menschen in Hessen - wie viel mehr sie verdienen, hängt laut einer Untersuchung vom Ifo-Institut im Auftrag der Fondsgesellschaft Union Investment auch vom Wohnort ab.

Den Angaben zufolge liegt das Lebenseinkommen mit einer abgeschlossenen Lehre im südhessischen Regierungsbezirk Darmstadt im Schnitt bei rund 657 000 Euro netto oder höher. Im Regierungsbezirk Gießen sind es durchschnittlich rund 35 000 bis 50 000 Euro weniger, während es im nordosthessischen Regierungsbezirk Kassel rund 50 000 bis 180 000 Euro weniger sind.

Die Ifo-Zahlen zeigen: In allen drei Regierungsbezirken steigt das durchschnittliche Lebenseinkommen mit höherem Bildungsabschluss. Wer etwa in Mittelhessen als Meister oder Techniker arbeitet, bekommt in der Zeit zwischen 18 und 65 Jahren laut Institut zwischen 123 000 und 146 000 Euro mehr als jemand mit abgeschlossener Lehre. In Südhessen ist die Differenz noch größer, in Nordosthessen etwas geringer. Wer den Abschluss einer Fachhochschule oder Uni hat, verdient hessenweit wiederum mehr als Meister oder Techniker.

Während ihres Berufslebens verdienen Hochschulabsolventen im Rhein-Main-Gebiet rund 460 000 Euro mehr als Menschen mit einer beruflichen Ausbildung. Das ist die deutschlandweit größte Differenz aller Metropolregionen. Ein weiteres Ergebnis der Studie: Bei höherem Abschluss sinkt in der Regel die Arbeitslosenquote. Bildung sei „die beste Arbeitslosenversicherung”, sagte Autor Ludger Wößmann am Mittwoch in Frankfurt.

Deutschlandweit betrachtet bringt jeder höhere Abschluss über das gesamte Erwerbsleben nach Abzug der Kosten in Deutschland zwischen 22 und 64 Prozent mehr Einkommen. Viel hängt auch vom Geschlecht und der Wahl des Studiengangs ab.

(dpa)