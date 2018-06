Einsatz wegen Öllache auf der Werra

Eine größere Öllache hat sich auf der Werra in Heringen (Kreis Hersfeld-Rotenburg) ausgebreitet. Die Feuerwehr sei derzeit dabei, Ölsperren zu setzen, sagte ein Sprecher der Leitstelle des Landkreises am Dienstagabend. Nähere Angaben waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei in Bad Hersfeld teilte mit, der Ursprungsport des Öls sei noch nicht geklärt. Es solle sich nach ersten Meldungen über die komplette Breite des Flusses ausgedehnt haben. „Wir wissen bisher noch nicht mehr”, sagte ein Sprecher.

(dpa)