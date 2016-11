Eintracht Frankfurt fordert Borussia Dortmund heraus

In einem Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga empfängt Eintracht Frankfurt heute Borussia Dortmund. Beide Mannschaften sind in der Tabelle punktgleich und gehören zu den Verfolgern des Spitzenduos RB Leipzig und Bayern München. Anpfiff ist um 15.30 Uhr in der Commerzbank Arena. „Meine Mannschaft hat hier zu Hause schon gegen viele Top-Mannschaften überzeugt. Mit der Unterstützung der Zuschauer kann sie sich in einen Flow hineinspielen”, sagte Eintracht-Trainer Niko Kovac.

(dpa)