Eintracht Frankfurt so groß wie nie

Autoknacker erbeuten Schmuck im Wert von 100 000 Euro

Kassel. Beim Knacken eines Autos in der Kasseler Innenstadt haben Diebe reiche Beute gemacht. Die Täter nahmen am Freitagabend Schmuck im Wert von mindestens 100 000 Euro an sich, wie die Polizei am Montag in Kassel mitteilte. mehr