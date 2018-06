Eintracht-Talent Sahverdi Cetin erhält Profivertrag

Der 17-jährige Mittelfeldspieler Sahverdi Cetin erhält von Eintracht Frankfurt einen Profivertrag. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, hat der Kontrakt eine Laufzeit bis Ende Juni 2020. Cetin stammt aus dem Rhein-Main-Gebiet und wurde in den Jugendmannschaften des FSV Mainz 05 und anschließend beim SV Darmstadt 98 ausgebildet. 2013 wechselte der Junioren-Nationalspieler in das Nachwuchs-Leistungszentrum von Eintracht Frankfurt.

„Sahverdi konnte ja bereits in einigen Trainingseinheiten und Trainingslagern bei den Profis zeigen, dass er über das sportliche Leistungsvermögen verfügt, um den Wechsel zu den Profis zu schaffen”, sagte Sportdirektor Bruno Hübner. „Er wird so oft wie möglich bei den Profis mittrainieren, die Spielpraxis soll er sich in erster Linie bei der U19 holen.”

(dpa)