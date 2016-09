Eintracht geht ohne Personalprobleme ins Derby

Ohne personelle Probleme geht Eintracht Frankfurt ins Hessen-Derby der Fußball-Bundesliga bei Darmstadt 98. „Es ist alles so, wie wir es uns wünschen. Alle, die zuletzt gesund waren, sind bereit”, berichtete Eintracht-Trainer Niko Kovac am Freitag. Er muss lediglich auf Innenverteidiger Michael Hector verzichten, der nach seiner Roten Karte im Auftaktspiel gegen Schalke 04 gesperrt ist. Für ihn rückt Timothy Chandler oder Jesus Vallejo in die Startelf. „Jesus ist absolut schmerzfrei. Ich hätte keine Probleme, ihn von Beginn an spielen zu lassen”, sagte Kovac.

Körperlich sei die Mannschaft „top drauf”, verkündete der Frankfurter Coach. Kovac ist daher zuversichtlich: „Ich denke, dass wir gegenhalten können. Wir wollen das Spiel nicht herschenken und Punkte holen.” Allerdings sieht er die Darmstädter trotz des verpatzten Saisonstarts beim 0:2 in Köln auf Augenhöhe. „Es ist ein Spiel zweier Teams, die beide die Liga halten wollen und bessere Platzierungen anstreben als in der Vorsaison”, sagte Kovac.

(dpa)